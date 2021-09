Se billedserie Det er her Fredensborg Kommune vil undersøge muligheden for at anlægge et skicenter. Fra venstre er det Kenneth Bøggild fra Dansk Skiforbund, , formamand for DGI Nordsjælland og byrådsmedlem i Fredensborg, Per Frost Henriksen (S) og borgmester Thomas Lykke Pedersen (S). Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Vilde planer: Nyt skicenter har internationalt potentiale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vilde planer: Nyt skicenter har internationalt potentiale

Fredensborg Kommune afsætter 250.000 kr. til at undersøge mulighederne for at anlægge et nyt skicenter på Fredtoften

Fredensborg - 22. september 2021 kl. 06:43 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

En gammel losseplads ved Kokkedal kan blive omdannet til Nordsjællands første skicenter, hvis de vilde planer bliver en realitet.

Under arbejdstitlen "Fredtoften Mountain Center" sætter Fredensborg Byråd gang i planerne om at omdanne Fredtoften til et skiområde med internationalt potentiale. I første omgang handler det om et projektforslag, der skal afdække de reelle muligheder for anvendelse af den gamle losseplads.

Borgmesteren fik ideen Det var borgmester Thomas Lykke Pedersen, der selv fik ideen om at omdanne området til et internationalt skicenter. Og ambitionerne er tårnhøje, for bliver anlægget en realitet, kan det tiltrække flere tusinde skiturister til området hvert år.

Ideen opstod i vinter, hvor der ifølge flere skieksperter var de bedste forhold for langrend herhjemme i mange år.

Da det samtidig var umuligt at komme ud for at rejse på grund af corona, søgte mange skientusiaster nye langrendsruter her hjemme og fandt frem til Fredtoften.

Ideen bygger på, at Fredtoften med sit bakkede terræn er velegnet til at omdanne til et kunstigt skianlæg, der kan anvendes hele året.

Skibakke året rundt Eksperter fra Danmarks Skiforbund, Hareskoven IF, Københavns Skiklub har allerede været på anlægget flere gange og ser store perspektiver i området.

Det fortæller generalsekretær Kenneth Bøggild fra Dansk Skiforbund, der knap troede sine egne øjne, da han så området.

- Det er et helt unikt og ideelt sted at etablere en helårs-skibakke, som vil kunne fungere for alle skidiscipliner, siger han.

Ifølge Kenneth Bøggild er det nærmest bare et spørgsmål om at sætte en skilift op og lægge kunstmåtter ud.

- Bakkerne har det forløb, som vi skiløbere er så glade for og man kan fortsætte hele vejen rundt om bakkerne og komme om for foden af bakken, hvor man placere en skilift, siger han til Uge-Nyt.

Kunstmåtter - Ved at lægge kunstmåtter ud kan der både anlægges langrendsspor, alpine pister og freestyle miljøer, siger han og fortsætter:

- Udviklingen af måtter på verdensplan har taget fart. Det betyder, at de måtter, som produceres i dag, kan lægges med et absolut minimum af miljøbelastning, bruges uden tilføjelse af vand og kemikalier, men blot via dets struktur og materiale sikre skiløb hele året, siger han.

Kenneth Bøggild ser samarbejdet med kommunen som enestående.

- Området har det hele, der er endda rigeligt med p-pladser og et klubhus. Noget som normalt tager 15-20 år om at få lov til at opføre, siger han.

Som nævnt har borgmester Thomas Lykke Pedersen selv været med til at fostre ideen.

- Skianlægget skal være med til at sikre, at Fredensborg Kommune til stadighed skal være et godt sted at leve og bosætte sig i, på tværs af generationer og fremme borgernes fysiske trivsel og velfærd. Ved at bygge videre på de allerede unikke rammer ved Fredtoften håber jeg, at flere borgere bliver inspireret til at bruge naturen til leg, bevægelse og træning - alene, med vennerne eller i helt nye fællesskaber. Vi mangler et aktivt samlingssted som dette, siger han til Uge-Nyt.

Lokal TV-vært er også med Den første borgmester Thomas Lykke Pedersen kontaktede var Thomas Uhrskov, der er kendt fra TV-programmerne "På ski igen", og som bor i kommunen og er med i projektgruppen.

- Jeg har boet i Humlebæk i 25 år, men er først for nylig blevet bekendt med hvor fedt et område Fredstoften er. Det vil være vidunderligt, hvis flere mennesker får lyst til at gøre brug af området og de mange muligheder, som det kuperede areal rummer - ikke mindst til skiløb, som jo ligger mit hjerte tæt. Tanken om at gøre en gammel losseplads til et aktiv for kommunen er super cool. På ski i Fredensborg - whats not to like!, siger han.

Unikt sportsområde Også Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland og byrådsmedlem i Fredensborg Byråd, ser et sportscenter med aktiviteter for hele familien.

- Fredtoften kan blive et attraktivt område, at dyrke udendørs motion. Skibakker og skispor er det primære fokus lige nu, men området kalder på meget mere anvendelse, som for eksempel Trailrunning og Downhill. Fantastisk, hvis vi kan omdanne en gammel losseplads til et unikt sportsområde. Vi ser frem til samarbejdet og involveringen, siger han.

Projektbeskrivelse I første omgang skal der arbejdes på en projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for ansøgninger til fonde og give overblik over hvilke muligheder området giver. Fredtoften har allerede en god Frisbeegolfbane, der skal fortsætte.

Fredensborg Kommune har sat penge af til at få skrevet et projektforslag. Når det foreligger, kommer der en politisk proces og en proces med at ansøge fonde om medfinansiering.