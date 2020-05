Her i ventetiden har Nivaagaards Malerisamling udviklet nyt undervisningsmateriale, der kan bruges i det fri i museets park eller digitalt - og af familier, der blot synes, at det er sjovt.

Vild med dyr og ord - det er mest for børn...

Fredensborg - 05. maj 2020

Mens mange skoleklasser har ventet forgæves på at besøge den populære særudstilling 'Hans Scherfig. Myter og drømme' har museets undervisningsansvarlige udviklet et undervisningsmateriale »Vild med dyr« for børn i 1.-5. klasse.

Det kan lærerne gøre brug af nu, hvor de ikke har mulighed for at komme på museet med deres skoleklasser som planlagt.

Materialet veksler på en sjov og involverende måde mellem tekststykker, skrive- og tegneopgaver, fortæller museet i en pressemeddelelse. Undervisningsmaterialet er udsendt til skolenetværk, men er også blevet delt på museets Facebook-side af brugere i hele landet, som nu får mulighed for at besøge Scherfigs jungle og savanne med børnene.

Skoleklasser, der bor tæt på Nivaagaards Malerisamling, har også mulighed for at prøve kræfter med museets andet nyudviklede undervisningsmateriale »Vild med ord«, som foregår i »Reservat for truede ord« i Nivaagaards Park.

Her skal eleverne på klassetrin 3. til 5. klasse på en underholdende og aktiv måde arbejde med ord - både de ældre og truede og de nye og spirende ord. De skal arbejde sammen i små grupper, hvor de skal på ordjagt i parken, træne at navigere efter kort og anvende ordbøger til ords betydninger. De skal også reflektere over deres eget sprogbrug og samarbejde med hinanden om at skrive små historier.

Begge undervisningsmaterialer er udviklet til skoleklasser, men kan også benyttes af familier, der vil fordybe sig i dyrenes og ordenes kunstneriske univers sammen med deres børn.

På www.nivaagaard.dk er det også muligt at besøge hele kunstsamlingen digitalt og se en række små filmpræsentationer, hvor museumsdirektøren fortæller om udvalgte værker i udstillingen - mens man venter på genåbningen.