Charlotte Bie, skoleleder på privatskolen Per Gyrum Skolen i Nivå, er en skoleleder, der er meget til stede på »gulvet«, ude i klasserne - og det udfordrede alle retningslinjer og skabte en stressende rygtestorm, da hun fredag blev testet positiv for Covid 19. Læg dertil at hun er byrådsmedlem og midt i budgetforhandlinger med halvdelen af byrådet. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Artiklen: Vild fredag for skoleleder, der blev testet positiv for Corona ved tilfælde

På det tidspunkt sad hun til møde på Per Gyrum Skolen i Nivå, en privatskole, hvor hun er skoleleder. Og så begyndte en vild dag - en dag, hvor rygterne om hendes test på et tidspunkt spredte sig hurtigere end de officielle retningslinjer, som skolen kunne få fra kommunen, og det satte pres på skolens kommunikation med forældrene.

For at vise sin forkølede søn, at det ikke var farligt at blive testet for Covid 19, blev Charlotte Bie onsdag testet for Covid 19. Fredag formiddag blev hun ringet op - selvom hun ikke havde nogle symptomer, viste testen, at hun havde Corona.

