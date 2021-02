Fredensborg Golf Club argumenterer blandt andet for, at Værebro Golfklub i Egedal Kommune ikke betaler ejendomsskat. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vil bruge udligningsfinte som argument for skattefritagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vil bruge udligningsfinte som argument for skattefritagelse

Fredensborg Golf Club har fundet et nyt argument for at blive fritaget for at betale grundskyld. Men det vil danne præcedens.

Fredensborg - 15. februar 2021 kl. 04:21 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Blandt andet i 2013, 2017 og sidste år har foreningsejede Fredensborg Golf Club forgæves forsøgt at få Byrådet til at fritage foreningen for at betale grundskyld af det store areal, som golfklubben råder over. Alle gange har svaret været nej. Det skyldes også, at en sådan en beslutning vil få konsekvenser for, hvilke foreninger og institutioner, som også vil have fritagelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger