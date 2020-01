Nu kan der - måske - komme flere penge til daginstitutionernes budgetter, men med penge følger også synspunkter om, hvordan de bruges bedst. Her er vi til fernisering på Nivå Bibliotek tilbage i 2011 - før en række år med besparelser begyndte. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Vift med penge og få ny bølge af input om børneliv

Fredensborg - 09. januar 2020 kl. 18:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordet »pædagogmedhjælper« i kombination med et millionbeløb har fået nye stemmer og synspunkter frem.

Fredensborg: Pædagogassistenter. Kender de uddannelsen? Nej, vel - det er ikke just en højt profileret del af debatten om normeringer i daginstitutionerne, men ikke desto mindre har en del mennesker taget uddannelsen de seneste år.

Den ligger et sted under en egentlig pædagoguddannelse, men et stykke over pædagogmedhjælperne, og derfor skal pædagogassistenter også have mere i løn end medhjælpere.

Men ønsker Fredensborg Kommune denne mellemting? Måske ikke, at dømme efter et par af reaktionerne på de sociale medier, hvor flere mener, at pædagogassistenterne kan være et bedre alternativ end pædagogmedhjælpere. Reaktionerne kommer efter tirsdagens nyhed om, at Venstre vil afsætte 10 millioner kroner til at ansætte flere i daginstitutionerne. I den forbindelse fremhæver partiet pædagogmedhjælpere, fordi partiet mener, at det kan være svært at finde pædagoger nok til de stillinger, som skal besættes i de kommende år på landsplan, når minimumsnormeringer skal indføres.

Pædagogernes fællestillidsmand i Fredensborg Kommune, Jan Vangmand, er også aktiv på de sociale medier, hvor han takkede for den politiske interesse og engagementet, men samtidig fremhævede han »visse detaljer«, som han skrev:

- Der har for nyligt været søgt efter 19 pædagoger i Frederikssund, der kom 90 ansøgere, så det er stadig muligt at tiltrække pædagoger. Og hvis man så oven i købet tilbyder attraktive stillinger med gode vilkår og god løn, vil man kunne konkurrerer med vores nabokommuner om de dygtige medarbejdere.

- Der er et uudnyttet potentiale blandt pædagoger som er ansat på deltid. Ved at tilbyde fuldtidsstillinger til deltidsansatte pædagoger, kunne man skaffe cirka 300 pædagogtimer mere per. uge. (Forudsat at alle takker ja)

- Derudover bør man have sig for øje at Fredensborg ligger ret lavt på andelen af pædagoger. BUPL anbefaler 80 procent uddannede pædagoger. Tallet for pædagogandelen ligger i Fredensborg på 52 procent Altså langt fra det anbefalede.

Hvis man ansætter medhjælpere, vil denne andel falde yderligere.

- Skal man ansætte medhjælpere, så bør man som minimum kigge på at ansætte PAU uddannede som på sigt kan lade sig videreuddanne.

- I nogle kommuner har man, i forbindelse med at man ansætter uuddannede (eller alternativt uddannede) laver en uddannelsesaftale som sikre, at medarbejderen vil kunne modtage uddannelse i forbindelse med sin ansættelse, måske det også er noget vi kan kigge på i Fredensborg.

Sagen i stikord Er der forskel på den virkelighed, som politikeren får beskrevet - og den virkelighed, som forældre oplever i daginstitutionerne, når de afleverer og henter deres børn?

Det spørgsmål er udgangspunktet for Frederiksborg Amts Avis' artikelserie om børns vilkår.

Dagens artikler fortæller om et forslag fra Venstre, der ekstraordinært vil afsætte 10 millioner kroner ekstra til personale i daginstitutioner, gerne målrettet pædagogmedhjælpere.

Artiklerne i temaet har indtil nu handlet om små og store institutioner, en turbulent periode på institutioner i Humlebæk og de forskellige måder at se på normeringer. De kan læses i de tilknyttede artikler.