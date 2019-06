Vidner til retsmøde efter knivstikkeri

Derudover er det sparsomt med oplysningerne om et knivstik tirsdag ved 21.15-tiden på Mellemengen ud for nummer 20. Onsdagens grundlovsmøde blev holdt for lukkede døre, fordi anklagemyndigheden gjorde kraftigt opmærksom på, at politiet endnu manglede at afhøre vidner - og samtidig lod forstå, at nogle af dem nok sad på tilhørerpladserne i retslokalet.

Politiet mener, at to mænd havde planlagt knivstikkeriet tirsdag aften i Kokkedal. Det regnes for familierelateret. Den ene blev løsladt - en 16-årig dreng blev varetægtsfængslet onsdag eftermiddag.

