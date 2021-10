Send til din ven. X Artiklen: Vidneforklaring fra tiltalt i voldtægtssag: - Hun havde dårlig samvittighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vidneforklaring fra tiltalt i voldtægtssag: - Hun havde dårlig samvittighed

Efter tiltaltes mening kom det for tæt på den forurettede, da det »gik op for hende, hvad hun havde gang i«.

Fredensborg - 22. oktober 2021 kl. 05:28 Af Tatiana Grant Kontakt redaktionen

Den 20-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, nægter sig skyldig. Da anklageren i den forbindelse spurgte ham i retten i Helsingør torsdag, hvorfor han tror, at den 19-årige kvinde har anmeldt ham, lød det, at det efter hans mening »kom for tæt på, da det gik op for hende, hvad hun havde gang i«.

Da kvinden afbrød samlejet den pågældende morgen, havde hun ifølge manden sagt »ej, stop, jeg har en kæreste«, hvorefter hun havde forladt rummet.

Den tiltalte fortalte i retten den 21. oktober, at han mener, at hun anmeldte, fordi »hun havde dårlig samvittighed overfor kæresten«.

Han forklarede også, at kvinden ikke på noget tidspunkt i løbet af aftenen havde fortalt ham, hun havde en kæreste, og at hun selv havde taget initiativet til samlejet gennem berøringer og bevægelser i sengen.

Betvivler motivet Den 20-årige mands forklaring lød videre, at den unge kvinde ved aftenens opbrud var gået i seng, ligesom flere af de andre, der var til festen, hvorefter han havde lagt sig ind i dobbeltsengen til hende omkring en halv time senere. Til denne forklaring stillede anklageren skarpt på motivet bag hans valg om at lægge sig ind til hende, eftersom at det ikke havde været aftalt.

Til anklagerens spørgsmål, om hvorvidt der ikke var andre sengepladser eller en sofa, hvor han i stedet kunne have sovet, svarede den tiltalte, at de andre sengepladser var optagede, og at man ligger »virkelig dårligt« på sofaen i villaen i Båstrup i Fredensborg

Den 20-årige mand fortalte dog senere i retten, at han alligevel havde lagt sig ind på sofaen, efter at den unge kvinde havde forladt soveværelset, som følge af det uønskede samleje. Efter tiltalte og forurettedes forklaringer, var der en del andre vidner, der skulle høres. Listen af vidner i sagen er nemlig lang - ikke mindst på grund af de godt 10 deltagere til "hyggedruk"-arrangementet, som beskrevet ovenfor.

Vågnede pludseligt Et af vidnerne, en anden unge kvinde, der var til stede til festen, forklarede, at hun på vej hjem efter festen den pågældende morgen havde talt med forurettede, der havde sagt, at hun vågnede ved, at samlejet var i gang. Et andet vidne forklarede, at hun syntes, det lød mærkeligt, at der skulle være sket en voldtægt, og at hun ikke kunne forestille sig, at den 20-årige ville forgribe sig på nogen.

Den komplekse sag talte flere vidner, og nogle af dem skal høres til næste retsmøde, der er på tirsdag den 26. oktober. Her skal der også fremlægges bevisførelse, ligesom der forventes at falde dom.

Den 20-årige var ikke varetægtsfængslet, hvilket han dog var i et par dage i sommer efter anmeldelsen 15. juli.