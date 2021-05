Se billedserie I november sidste år begyndte Charlotte Kock Mogensen at følge kilden til lugtgenerne i sin lejlighed i Humlebæk - og afdækkede derefter 20 huller ind til naboers lejemål. Her er det ind til naboens køkken.

Video og billeder: Domea kunne ikke på et halvt år, men beboer fandt to nye brandhuller på 14 minutter

I flere lejligheder i Enebærhaven i Humlebæk er der fundet huller i brandskellet ind til naboerne. Indtil videre afviser Domea, at det har betydning for brandsikkerheden i de 186 lejemål. Se her video fra en tirsdag, hvor en beboer tog sagen i egen hånd.

Fredensborg - 12. maj 2021 kl. 06:09 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Seks år efter en omfattende renovering af Enebærhaven i Humlebæk har en beboer i sin lejlighed fundet 20 huller uden afdækning i brandskellene ind til naboernes lejligheder. Byggesjusket blev fundet for et halvt år siden, og derefter begyndte to beboere at stille spørgsmål til brandsikkerheden for samtlige 186 lejligheder. Men der er ingen grund til bekymring, lyder det fra Domea, der er ved at undersøge sagen.

