Video og billeder: De voksne drenges yoga

I et gammel stendige syd for Gadevang er der lagt otte pinde, så de former en lille bro på det sted, hvor der mangler en sten i diget.

Er det børnene, er det skovfogeden eller er det blæsten? Nej, det er såmænd Palle og Tommy og de andre voksne drenge, der kører med fjernstyrede landrovere på det gamle dige. Når de mødes, kan en tur langs cirka 700 meter af diget og tilbage igen tage tre-fire timer.

- Hastigheden betyder ikke noget. Det er terrænet undervejs, der betyder noget, forklarer Palle Bjørnsten fra Fredensborg, og vennen Tommy Johannessen uddyber:

- Vi tager jo ikke den nemmeste vej. Vi udfordrer hinanden og ser, hvordan vi reagerer.

- Og hvis man vælter - ja, så er det om bagerst, med mindre bilen lander rigtigt og man kommer tilbage på diget, inden de andre kører forbi, forklarer Palle.

Ruten er det vigtigste I sin taske med et ekstra batteri og kaffe har Palle også en økse, og den bruger de til at hugge nedfaldstræet i skovbunden til, så det enten danner nye forhindringer - eller fungerer som bro over det, der ellers er umuligt at forcere.

Der er to måder at køre med den type fjernstyrede biler, og ingen af dem er forkerte. Man kan køre hurtigt i terrænet, op og ned over forhindringer og se, hvem der kommer først, men det er slet ikke fascinationen for Palle og Tommy.

De kan bedst lide at lægge en rute, hvor der undervejs er nogle forhindringer, der udfordrer evnen til at køre, ganske langsomt og forsigtigt.

Palle fortæller om et opslag, som han lavede i februar på Facebook, hvor han inviterede til at køre en eftermiddag i Fredensborg Slotshave. Han vidste ikke, hvor mange, der kom, men der endte med at komme 15 mennesker. Fra Sorø, fra Faxe Ladeplads - fra hele Sjælland, og ruten blev lagt langs søkanten, fordi bilerne kan tåle vand, skulle de vælte ud i søen.

Palle Bjørnsten kan ikke lade være med at købe ekstraudstyr til bilen. Det monteres på taget og på siden - eller i mekanikken, så hjulene trækker på en særlig måde eller får ekstra vægt.



- Selv i Fredensborg Slotspark, der kan være lidt snobbet, stoppede folk op og var vildt begejstrede for det ,vi lavede, fortæller Palle om den fascination, der rammer de fleste tilskuere, og Tommy bemærker:

- De andre går tur med deres hund, vi går med bilerne...

Mors sovepose og eBay De to voksne mænd er en del af en ny hobby, som vokser eksplosivt i disse år. Alle kender de fjernstyrede biler, der er beregnet til at køre på asfalt og fliser, og der er også mange, der har gået op i rally og banekørsel med fjernstyrede biler. For to år siden begyndte den legesyge vennekreds omkring de to at snakke om en ny type af fjernstyrede biler, hvor hastigheden ikke var afgørende, og Palle syntes, at det lød enormt kedeligt. Indtil han fik læst på tingene....

Så var han den første til at købe en af de terrængående fjernstyrede biler, og selvom de fås fra 1500 kroner, er det mærket Traxxas og den tro 1:10 kopi af rigtige Landrovere, som fascinerer de to herrer. De koster omkring 4000 kroner, men så kan de også udbygges, ændres og finjusteres, og Palle fortæller, at man kan mærke på styringen af bilerne, hvilken olie, der er i støddæmperne.

På et tidspunkt bukker Palle sig ned og viser udstyret frem på taget af den Landrover, som han har. Et bundt brænde, en fiskestang, og en kædesav... og en sovepose, som Palles mor har syet.

Om hun gjorde det på eget initiativ? Nej, det var vist Palle, der spurgte, bliver det afsløret, inden han bedyrer, at amerikanerne går helt amok med at finde på det rette udstyr til deres biler - i den sammenhæng betyder en hjemmesyet sovepose ingenting.

At køre med Landrover ude i skoven er et fællesskab, hvor man leger og konkurrerer - og hvor støjen fra de nærliggende veje forsvinder efter få minutter, fordi de voksne drenge ender i en meditativ osteklokke.



- Palle har været på eBay, og der er nogle steder derude, hvor de har en god 3D-printer, griner Tommy Johannessen og Palle Bjørnsten må straks uddybe sit forsvar - for han er bare en del af en international trend.

- Man kan se en lodret kurve med salg af den type biler og udstyr, konstaterer han.

Og navnet er Fede Dorrit Naturligvis har bilerne øgenavne. Palles bil hedder "Fede Dorrit", fordi den er så tung, og det er godt ude i terrænet, hvor Fede Dorrit på nogle dage kan klare stigninger, som de andre biler ikke kan. I andre situationer er vægten og det høje tyngdepunkt en ulempe. Tommys bil heder "Tommy One Take".

- Tommy er altid så skideheldig, når vi optager film til Youtube - han klarer forhindringen første gang, forklarer Palle, inden snakken igen kommer til at handle om det, der sker ude i naturen med bilerne.

Efter ganske få minutter forsvinder støjen fra omgivelserne, og mændene er inde i en osteklokke, hvor de alene lægger mærke til og taler om udfordringerne i terrænet for de fjernstyrede biler. Øv, der kan være dårlige dage, hvor koncentrationen glipper og en bil vælter hele tiden.

- Så det irriterer de andre..., smiler Palle

Nogle mennesker går tur med deres hund. Palle og Tommy går tur med deres biler, og det er enormt udfordrende, når et terræn kuperet med sten, træer og grene skal afkodes og passeres. Uden at bilen vælter...



- Jo... ,men det er jo mest en selv, det irriterer, konstaterer Tommy.

- Det er nok fordi, at man alligevel ikke har fået tømt hjernen helt, inden man begyndte at køre - der er lige en mail, man skal huske at have sendt, et eller andet..., funderer Palle.

Og så kommer den fra Tommy:

- Det er de voksne drenges yoga.

Tak, siger journalisten. Dér kom overskriften til artiklen, og hurtigt lyder det fra Palle.

- Der har vi ham igen. Tommy One Take!

Sagen i stikord Traxxas modeller af Landrovere i 1:10 er blevet de terrængående bilers »Rolls Royces«, fordi mekanikken er så god, og modellerne er så flotte.

Palle Bjørnsten, aktiv i byudviklingen i Fredensborg, og vennen Tommy Johannessen tilhører en gruppe af gamle og nye venner, der mødes for at køre med fjernstyrede biler.

Torsdag skete det i skoven syd for Gadevang, men det kan også være i Knurenborg Vang, Fredensborg Slotshave - ja selv hjemme i Palles have, hvor han har bygget forhindringer.

De fjernstyrede biler kan i Danmark købes via bland andet RC Kongen, Holte Hobby, Hobby Karl og Morfars.dk

Artiklen er i øvrigt lavet under hensyntagen til de gældende regler for at undgå smittespredning - mødet foregik i det fri med afstand.