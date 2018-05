Video og billeder: Brandfolk kæmpede med storbrand i villa

Ved 19-tiden lød meldingen fra Nordsjællands Brandvæsen, at to sprøjter, to tankvogne var på stedet, og en stige var hejst. Der var stadig ild i villaen, men brandfolkene knoklede for at slukke branden. Ved 19.15-tiden var branden helt under kontrol, og der stod ikke mere flammer op fra villaen.

- Familien bliver nu genhuset, og vi har tilkaldt skadeservice. Vi ved ikke noget om, hvordan branden er opstået. Vores folk er nu i gang med efterslukningen, lød meldingen klokken 19.40 fra Kent Mathiesen.