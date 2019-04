Vingespidserne kan nå en topfart på 200 kilometer i timen, når det blæser meget. Fremover er det planen, at Fredensborg Møllelaug vil sørge for, at interesserede kan komme og se Højsager Mølle en gang om måneden. Og så skal Højsager Mølle og Karlebo genindvies i august i år. Foto: Christoffer Schyth Kjær

Video fra Højsager Mølle: Fra rådden bund til fantastisk snedkerarbejde

Det er stille i vejret, men alligevel er vindstødene stærke nok til at få de nye vinger til at dreje, da fire medlemmer fra Fredensborg Møllelaug er samlet for at lære om, hvordan Højsager Mølle skal drives. I flere år har der ikke været gang i møllen, men nu har den fået nyt liv.

