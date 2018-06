Video: Tag del i det frivillige arbejde, sagde kandidaten, imens hunden spiste

På himlen over Øresund havde de hvide striber fra flytrafikken sat et par flotte kryds på himlen bag politikeren, der i sin tale kom ind på at bruge sig selv i et demokratisk samfund.

- Min opfordring er, at mange flere skal tage del i demokratiet, tage ansvar og tage del i at få livskvalitet til de mange. Det er på mange måder berigende at gøre noget for andre og give lidt af sig selv, sagde Per Frost Henriksen og fortsatte:

- Jeg vil opfordre alle til at overveje, at tage del i frivilligt bestyrelsesarbejde. Lad dig vælge til en bestyrelse, få indsigt i arbejdet og være med til at få civilsamfundet til at virke endnu bedre. Vi er et af verdens lykkeligste lande og det skal vi blive ved med. Vi bliver det ikke ved, at være os selv nærmest, vi bliver det ved at være sammen, at gøre noget for hinanden, for andre. Være med til at give dannelse og opdragelse til de nye generationer.