Video: Sådan blev der sat gang i Nivås planværksted

Nytænkning skal der til. Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, slog det fast onsdag eftermiddag i sin åbningstale for et nyt planværksted i Nivå Centret. Der bliver intet nyt center, hvor butikkerne skaber mødestederne og folkelivet, som mange af Nivås borgere kan huske fra 1980'erne og 1990'erne. For sådan er samfundet ikke mere - nethandelen tager over, hvis vi da ikke handler i store butikscentre.