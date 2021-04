45-årige Thomas Thrane bliver ny rektor for NGG. Foto: mads iversen

Vicerektor bliver rektor på Danmarks største privatskole

NGGs 45-årige vicerektor, Thomas Thrane, bliver ny rektor for Danmarks største privatskole

Fredensborg - 09. april 2021 kl. 10:19 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Efter en længere ansættelsesproces har bestyrelsen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) peget på skolens nu tidligere vicerektor, Thomas Thrane, som skolens nye rektor. Det fortæller bestyrelsesformand, Maria Pejter.

"Vi havde et stærkt felt af kandidater, og i sidste ende faldt vores valg på Thomas Thrane, fordi han har en klar vision for at udvikle helhedsskolen. NGG er en unik skole med en ganske særlig ånd, blandt andet fordi den rummer elever i alderen fra tre til 22 år og favner både det danske og de internationale uddannelsessystemer. Den helhed var Thomas Thrane den bedste til at understøtte og videreudvikle, og det gjorde ham til den stærkeste kandidat i feltet," forklarer hun i en pressemeddelelse.

"NGG har en dygtig stab af ledere og medarbejdere med kompetencer, der spænder fra det pædagogiske i førskolen til forskningsbaserede på gymnasieniveau. Fra sin tid som skolens vicerektor ved Thomas Thrane, hvordan man som leder kan bringe de forskellige kompetencer i spil. I bestyrelsen er vi derfor slet ikke i tvivl om, at Thomas Thrane som rektor vil kunne skabe en større synergi blandt medarbejderne på tværs af skolen til gavn for skolens elever," siger hun.

Fakta om Thomas Thrane 45-årige Thomas Thrane er søn af NGG's grundlægger og tidligere rektor, Jan Thrane. Privat er Thomas Thrane gift og har tre børn.

Thomas Thrane er uddannet cand.scient. i Matematik og Idræt fra Københavns Universitet.

Thomas Thrane har været ansat på NGG siden 1997 og bl.a. været grundlægger og leder af skolens populære Sportscollege. Derudover har Thomas Thrane iværksat gymnasiecamps for grundskolens ældste elever og været med til at udvikle skolens digitale dannelsesplan som pædagogisk leder.

Siden 2019 har Thomas Thrane været vicerektor på NGG med ansvar for gymnasiets udvikling og daglige drift. Siden januar 2021 har han været konstitueret som skolens rektor. Beæret over udnævnelsen Thomas Thrane er selv beæret over udnævnelsen som rektor på NGG.

"Som vicerektor har jeg været meget stolt over at se, hvordan vores elever vokser og præsterer i et skolemiljø, der bygger på tillid mellem elev, forældre og lærer. Det bliver mit afsæt som rektor for at skabe helheden i skolen, sikre trivsel blandt eleverne og et stærkt samarbejde med forældrene," siger han i en pressemeddelelse.

Samtidig påpeger Thomas Thrane, at NGG har et særligt samfundsansvar, netop fordi skolen er en helhedsskole.

"Når man arbejder med børn og unge i et aldersspænd over 20 år, har man som skole et særligt ansvar for både at danne og uddanne eleverne. De unge skal kunne mestre livet i en global verden, når de afslutter deres uddannelse på NGG, og det kræver et globalt udsyn forankret i de nære relationer - og det bliver mit pejlemærke som skolens rektor i de kommende år," afrunder Thomas Thrane.