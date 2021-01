»Vi kan have verdens bedste testkapacitet, men det løser ikke problemet, hvis smitten når at sprede sig«

Når Smittesopsporingen kontakter 10 nære kontakter til en smittet, er det kun en kontakt i 1. led, der tester positivt, lyder et tal. Hvis 2. kontaktled skal inddrages, vil over 90 mennesker få indskrænket deres adfærd uden grund. Og hvad så, spørger Kaare Nørgaard, for det er nu engang Corona-virussens natur, at den hurtigt kan nå så langt ud. Og danskerne er meget villige til at hjælpe med at stoppe smitten lige akkurat der, hvor risikoen er - hele samfundet kan jo ikke være lukket ned i al evighed. Arkivfoto

Træk nu tal på, hvornår Smitteopsporingen får fat på de nære kontakter. Resultatet vil sige 4. eller 5. dag efter smitterisiko, og det er for sent, fordi det efterlader en-to dage, hvor de kan være raske smittebærere, vurderer it-iværksætteren Kaare Nørgaard som svar på, at myndighederne afviser hans forslag om at lave øjeblikkelig smitteopsporing i 2. kontaktled.

Samfundet er stort set lukket ned. De fleste butikker er lukkede, skolerne er lukkede, og busser og tog kører halvtomme rundt. Smittetallene falder, men ikke voldsomt de seneste dage - der sker stadig smitte, og det må være de nære kontakter, der smitter, påpeger Kaare Nørgaard, der helt stilfærdigt konstaterer, at Smitteopsporingen fanger de nære kontakter for sent.

Spørg nu efter tallene, lyder Kaare Nørgaards opfordring til politikerne. Han er overbevist om, at de vil vise, at Smitteopsporingen i omkring 80 procent af alle tilfælde først får kontakt til de nære kontakter fire eller fem dage efter, at de måske er blevet smittede.

Og så er det ren matematik. Virussen har et hul på et par dage at slippe igennem. Der er risiko for, at de nære kontakter begynder at smitte allerede efter to dage.

- Det er fantastisk, at vi har så stor testkapacitet, og det er meget flot. Men vi kan have verdens største kapacitet - det kan ikke løse det problem, at smitten når at sprede sig videre. Jeg oplever, at der er en stor interesse ude hos danskerne for at begrænse epidemien der, hvor epidemien er, og det er i øjeblikket mellem de nære kontakter og deres kontakter, siger Kaare Nørgaard

Det er sidste hul, man efterhånden behøver at lukke i det, der ellers er et professionelt, finmasket net, som Kaare Nørgaard siger.

Og I vil igen møde Kaare Nørgaard, it-iværksætteren, der stadig ikke forstår, hvorfor myndighederne fravælger en stor chance. Lige nu har de kapacitet til at sætte ind med smitteopsporing og inddæmning lige akkurat der, hvor man matematisk og logisk kan påvise, at Covid-19 kan smitte.

Skitsen her viser problemet - og løsningen. Kig på den øverste linje. Personen, lad os kalde hende Connie, er smittet, bliver testet og får et opkald. Hun opgiver sine nære kontakter - det er næste linje, en af dem er Flemming. Hvis han er smittet af Connie, får han sandsynligvis opkaldet for sent til at undgå, at han smitter andre - han har allerede været rask smittebærer i et par dage. Men hvis Flemmings nære kontakter (level 2) med det samme får besked om, at de skal gå i isolation - så er smittekæden bremset - og det handler om få timer, inden andet kontaktled også bliver raske smittebærere. Det er Kaare Nørgaards helt centrale budskab.

Og så til Christian Wejse fra Aarhus Universitet, hvor han er ekspert i infektionssygdomme og folkesundhed. Han mener, at it-iværksætteren Kaare Nørgaard har en rigtig god pointe, men hullet i smitteopsporingen kan i praksis vise sig at være så lille, at de afledte effekter i form af flere mennesker i isolation er for store.

Smitteopsporing i 2. kontaktled bevæger sig ud af et spor, hvor mange mennesker pludselig kan blive sat i karantæne - uden at myndighederne har data for, at effekten vil være særlig stor. Derfor tøver myndighederne, vurderer Christian Wejse,

- Det væsentlige er, om hullet er stort eller lille, og der er jeg nok ikke helt enig med Kaare, men jeg er enig i, at der er et hul, og at tidsfaktoren er afgørende, forklarer Christian Wejse.

- Når der er tilbageholdenhed med at gå ud i næste led, tror jeg, at det er fordi, at der hidtil kun har været en ud af 10 testede af de nære kontakter, der tester positivt, skriver han i et mailsvar og forklarer, at hvis 2. kontaktled skal isoleres, vil mange skulle isolere sig unødigt.

Spørgsmålet er, hvornår danskerne bringer smitten videre? Når de har symptomer? Går de stadig ud blandt mennesker? Eller er det i dagene op til at de får symptomer, hvor de i tiltagende grad er raske smittebærere? Størrelsen af smittespredningen i de en-to dage er afgørende for, om Kaare Nørgaards har en afgørende pointe - eller bare en fin, ikke så vigtig pointe.

- Det kan forekomme, men det er ikke det samme som at det sker i flertallet af smittekæder. Ikke desto mindre synes jeg, at det har noget for sig med kontakter til 2.led, det har jeg også givet udtryk for i flere medier, men det er noget Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed afgør. Det kræver at retningslinjerne ændres. Derfor er det ikke noget, der lige sker, men det er jo fint med artikler om problemstillingen, vurderer Christian Wejse.

Folketingsmedlemmet Kristian Hegaard (R), der bor i en af landets i øjeblikket mest smitteplagede kommuner, er forsigtig med at blande sig i sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Han vurderer, at smitteopsporing i 2. kontaktled vil påvirke mange mennesker uden grund. Foto: Allan Nørregaard

Lige pludselig, ud af det blå, blev Fredensborg Kommune et af de steder i landet, hvor smittetrykket var højest. Indtil da var det lykkedes at holde smitten ude af plejecentrene, men ikke mere - fire plejecentre og et rehabliteringsafsnit blev ramt, og selvom smitten igen ser ud til at falde, var kommunen fredag stadig den kommune i landet, der havde det 3. højeste smittetryk.

Hvad mener folketingsmedlemmet Kristian Hegaard (R), der er med til at forhandle med regeringen om de redskaber, der skal i brug til at inddæmme smitten?

- Der er rigtig mange, der har gode ideer til, hvordan vi skal gribe Corona-bekæmpelsen an. I den ideelle verden er jeg sikker på, at det vil være en god ide også at gå ud i 2. kontaktled, men som politiker er jeg nødt til også at have tillid til, at sundhedsmyndighederne vurderer, hvad der er de bedste, fagligt funderede tiltag lige nu, siger Kristian Hegaard, der umiddelbart er usikker på den reelle effekt af it-iværksætteren Kaare Nørgaards forslag.

Hvis Smitteopsporingen inddrager 2. kontaktled, skal man også være opmærksomme på de negative effekter af, at flere mennesker - uden grund - isolerer sig, påpeger Kristian Hegaard, ligesom han også vurderer, at mange borgere allerede nu er opmærksomme på at varsle deres kontakter, hvis de har været tæt på en Corona-smittet.

- I artiklens fiktive eksempel går alt jo også galt. 2. kontaktled bragte smitten på et plejecenter, men jeg kender mange, der ikke besøger et plejecenter, før de har en ny, negativ Coronatest. Hvis håndværkeren i jeres eksempel ikke var blevet smittet, men alligevel blev isoleret, ville der være mange dage, hvor håndværkeren ikke kunne komme på arbejde, siger Kristian Hegaard.

- Derfor må jeg som politiker have tillid til, at sundhedsmyndighederne kommer med de rigtige anbefalinger. Det er ikke for at underkende Kaare Nørgaards på mange måder logiske forslag, men man siger jo også, sådan i spøg, at når den næste ledige stilling som chef i sundhedsmyndighederne bliver slået op, kommer der to millioner ansøgere, fordi så mange danskere er blevet Corona-eksperter.

- Men du er jo også en politiker, der normalt ikke viger tilbage for at komme med politiske forslag til embedsværket. I øjeblikket er der ledig kapacitet i Smitteopsporingen. Du kan jo godt som politiker signalere, at den ledige kapacitet skal bruges til at gå i 2. kontaktled for at få data på, om det er en god ide?

2.: Er det jeres vurdering, at det er et »stort smuthul« for virussen - eller er det marginalt, hvad der slipper igennem ad det hul?

4. Kan man forestille sig, at I udnytter den nuværende relativ store kapacitet i smitteopsporingen til at lave smitteopsporing i 2. kontaktled som et forsøg?

»På grund af den store testkapacitet har vi i Danmark i stedet en unik mulighed for at kombinere selvisolation og test i kontaktopsporingsprogrammet, hvilket langt fra er tilfældet i andre lande. Programmet er baseret på at sikre mest mulig inddæmning af smitte samt muligheden for en høj grad af efterlevelse for den enkelte, hvor hverdagen kan fastholdes så vidt muligt.«

Nu får Kaare Nørgaard afslutningsvis ordet. Han anerkender endnu engang, at der ikke er noget datagrundlag for, at han har ret, fordi den data ikke er indsamlet.

- Jeg tror ikke, at man skal være så bange for at gå i 2. kontaktled, fordi danskerne vil gerne hjælpe til med at få epidemien under kontrol. Og ja, det er mange mennesker at kontakte, men det er jo kun så mange mennesker, fordi Covid-19 er som den er.

- Covid-19 kan nu engang kan smitte to dage før symptomer, og derfor går smitterisikoen så langt ud. At få en epidemi, der er ude af kontrol, er jo langt værre end at gå i 2. kontaktled nu.