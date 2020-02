Verdenskendt pianist giver koncert

Boris Berezovsky er inkarnationen af den russiske klaverskole: blændende teknik og raffineret poetisk udtryk. Berezovsky er også en passioneret jazz-pianist, der ofte går på jazzklub for at improvisere med stedets band, eller besøger det lokale kasino, ikke for at prøve lykken, men for at nyde kampen mod det uvisse.