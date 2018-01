Send til din ven. X Artiklen: Verdenskendt arkitekt på højskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdenskendt arkitekt på højskolen

Fredensborg - 31. januar 2018 kl. 22:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byer er til for mennesker og ikke omvendt. Det mener arkitekten og byplanlæggeren Jan Gehl, der tirsdag den 13. februar klokken 20 besøger Krogerup Højskole for at fortælle om sit virke.

Hans teorier har stor betydning for udvikling af bæredygtige bymiljøer verden over, og han har blandt andet arbejdet med arkitektur og byplanlægning i Sydney, Moskva, København og New York, hvor hans forsøg med at lukke en del af Times Square for biltrafik senere er blevet permanent.

Der vil også under arrangementet være mulighed for at diskutere synspunkter om nye bydele i København.

Tilmeld dig arrangementet via www.krogerup.dk/om-krogerup/kalender/tilmeldning-kc/

For gæster koster arrangementet 60 kr. inkl. kaffe og kage. For unge under 30 er prisen 30 kr. Arrangementet er gratis for medlemmer af Krogerups Venner.