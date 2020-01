En yngre Thomas Bak - fotograferet i 2010, hvor han fortalte om at bo i Kokkedal tæt på åen, i kort afstand fra København og langt billigere end i Hørsholm. Han kom til Blåbærhaven via en studiebolig i Egedalsvænge, der blev udlejet til 1100 kroner om måneden.Foto: Thomas Olsen

Venstres »unge løve« flytter nordpå

I 12 år har den 40-årige Thomas Bak siddet i byrådet i Fredensborg Kommune, hvor han har været en til tider kontroversiel skikkelse. Aldrig bange for at sige sin mening, og det har givet knubs, men også politiske sejre.

Thomas Bak flytter til Ålsgårde og træder ud af sine få politiske hverv i Fredensborg Kommune. Her taler han om politiske sejre - og gevinsten ved som politiker ikke at være elsket af alle.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her