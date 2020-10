Venstre kæmpede til det sidste for at få flere parkeringspladser med i den nye bymidte i Nivå. Det lykkedes dog ikke.

Send til din ven. X Artiklen: Venstre kæmpede for flere parkeringspladser i Nivå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre kæmpede for flere parkeringspladser i Nivå

Det lykkedes ikke for partiet at få flere parkeringspladser med i den kommende bymidte

Fredensborg - 29. oktober 2020 kl. 06:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Venstre kæmpede til det sidste, for at få flere parkeringspladser med i den kommende bymidte i Nivå og hæve den såkaldte parkeringsnorm. Men trods flere ihærdige forsøg og alternative forslag, så lykkedes det ikke.

Det skete på et byrådsmåde hvor lokalplanen for den første etape af den kommende bymidte fik grønt lys. Og inden den blev vedtaget var der en længere debat, omkring antallet af den såkaldte parkeringsnorm, der er forudsætningen for lokalplanen. Venstre har gennem længere tid forsøgt at få flere parkeringspladser med i bymidten, da partiet frygter, at der i den nuværende lokalplan ikke er nok til de nye beboere samt fremtidige pendlerne.

Mange tomme pladser nu Tinne Borch Jacobsen (V) slog på, at der kommer en tid igen efter corona.

"Vi er bange for at området bliver overfyldt af biler, men vi skal netop fange togpendlerne. Og selvom vi taler om det lige nu, i en tid, hvor der er mange tomme parkeringspladser, så kommer der altså et tidspunkt igen, hvor vi alle sammen skal ind for at arbejde i byen. Og der har tidligere været bedre plads i Nivå, men vi er bekymrede for at antallet af parkeringspladser er sat for lavt," sagde hun.

Hun blev bakket op af Carsten Wulff (V).

"Ifølge regeringens forslag vil der komme 500.000 el-biler i 2030. Det er altså 350.000 flere biler, end der er i dag," sagde han og fortsatte:

"Vi vil gerne have, at det skal være et område med attraktive boligpriser, men hvis folk ikke kan få plads til deres biler, så falder boligpriserne," sagde han og tilføjede:

Folk kører efter p-pladser "Hvis vi ser på, hvorfor Superbrugsen i Fredensborg har så stor succes med at tiltrække kunder fra hele kommunen, så er det fordi kunderne kan komme til at parkere der. Folk kører derhen hvor der er mulighed for at parkere," sagde han.

Til det sagde formanden for Plan-, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R).

"Vi er forgangskommune i Fredensborg, hvor vi har kørt et forsøg med at låne el-cykler ud til medarbejderne, og vi kan se at der efterfølgende er mange som går ud og køber deres egen el-cykel, så det skal man ikke være bange for, " sagde han.

Parkeringskældre Den konservative Thomas von Jessen (K) foreslog, at man bygger parkeringskældre under de nye boliger i bymidten.

"Så vil der være pladser nok til de private boligejere," sagde han.

Venstres formand Lars Søndergaard rundede af. "Hvis man bygger parkeringskældre så bliver boligerne for dyre og tilføjede:

"Jeg tror, at man vender det blinde øje til, når man siger, at der ikke kommer biler til Nivå. Det håber jeg ikke, at man har ret i," sagde han.

Der var dog ikke flertal for Venstres forslag om at hæve parkeringsnormen.