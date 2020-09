Fire Venstre-medlemmer, tre socialdemokrater og Charlotte Bie havde meldt afbud til mandagens byrådsmøde. Mie Stattau (V) kritiserede til byrådsmødet, at mødet ikke blev gjort virtuelt, fordi flere var forhindret i at komme efter Charlotte Bies positive test for Covid 19.

Send til din ven. X Artiklen: Venstre havde størst frafald i byrådssal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre havde størst frafald i byrådssal

Fredensborg - 01. september 2020 kl. 06:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlemmet Charlotte Bie (LA) er smittet med Covid-19. Flere Venstrepolitikere, der sad tæt på hende til budgetforhandlinger onsdag i sidste uge, ventede mandag på svar på deres 2. test for Covid-19.

De var derfor i karantæne, og i alt otte byrådsmedlemmer havde meldt afbud - uden at det stod klart, om nervøsitet over Corona var årsagen. Forud for mødet havde der været en intern debat om, hvorvidt mødet skulle holdes virtuelt.

- Vi synes her i Venstre, at det er ærgerligt - selvom det er godt at se suppleanter - at vi ikke kan holde byrådsmødet virtuelt. De, der sidder derhjemme og venter på svar på 2. test, synes godt, at de kunne have deltaget online, sagde Mie Stattau.

- Jeg har ikke modtaget en mail fra Venstre om, at I ønsker at afholde mødet virtuelt. Jeg ved, at Hanne Berg fra SF er den eneste, der har foreslået det. Jeg reagerer, hvis partierne synes, at vi skal afholde det virtuelt, svarede borgmester Thomas Lykke Pedersen og tilføjede

- Jeg har vurderet sammen med administrationen, at vi kan holde det fysisk, og vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til punkt og prikke.

Mail fra borgmesteren Tidligere på dagen havde borgmesteren i en mail til byrådet blandt andet skrevet:

»Fredensborg Byråd er arbejdsgiver og ledelse for over 3.000 ansatte der hver dag går på arbejde og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger så de ikke udsætter sig selv og andre for en smitterisiko.

Det er min holdning, at vi alle i byrådet såvel som medarbejdere er fuldstændig lige når det handler om overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.

Derfor bør byrådet ikke give sig selv en særlig beskyttelse, som vores medarbejdere i kommunen ikke har.«

Afbuddene kom fra Lars Søndergaard, Tinne Borch Jacobsen, Lars Egedal, Thomas Elgaard, Hans Nissen, Charlotte Sander, Bo Hilsted og Charlotte Bie, der i øvrigt mandag stadig var symptomfri Corona-smittet.