Per Frost Henriksen (i midten) glæder sig til at komme tilbage på fuld tid i byrådet. Han har opgivet muligheden for at få det 3. socialdemokratiske mandat i Nordsjælland efter tilbagegang for S i Fredensborg Kommune.

Venstre er igen størst - trods kendt rød folketingskandidat

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg havde en lille kreds og skulle have et meget godt valg, hvis jeg skulle have chance for at komme i Folketinget. Den seneste uge kunne jeg godt mærke, at der var stemmer, jeg ikke ville få. Så det overrasker mig ikke, men jeg vil også sige, at jeg ikke synes, at det er et nederlag. Vi er på vej til at få en ny socialdemokratisk regering, sagde Per Frost Henriksen (S) sendt onsdag aften.