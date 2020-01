Nej, dette billede af Per Frost Henriksen (S) og Thomas Lykke Pedersen (S) er ikke med for at drille dem med et" grinebillede". For der er meget, der går godt i kommunen, der om få år er gældfri. Men et berettiget spørgsmål er, om de nødvendige rammebesparelser i en årrække skar for dybt på kerneområder? Foto: Allan Nørregaard

Venstre: Vi har blikket stift rettet på bolden

Da Venstre i en pressemeddelelse stillede forslag om at give 10 millioner kroner ekstra til daginstitutionerne allerede i år, blev det begyndelsen til to ugers løben spidsrod - en politisk pryglestraf, der endte foreløbigt på møde i budgetforligskredsen mandag eftermiddag.

Når børneområdets tilstand er værre end beskrevet i budgetmaterialet, reagerer Venstre. Her kommer Tinne Borch Jacobsens svar på kritikken om at kortslutte processen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her