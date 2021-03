Vellidt Socialdemokrat siger farvel til byrådet

- Jeg har et stykke tid mærket efter om det var tiden, at takke af. Da jeg for et stykke tid siden drøftede den kommende valgkamp med borgmester Thomas Lykke fortalte jeg ham at jeg ikke ønskede at genopstille. Jeg stopper nu, i mens legen er god. Jeg har været utrolig glad for at sidde i tre perioder med genopretning af kommunens økonomi som den største udfordring og været med til at sætte positive aftryk på forbedring af faciliteter for foreningslivet, men nu har jeg lyst til at bruge tiden på noget andet, for det kræver tid og kræfter at sidde i byrådet, forklarer Bo Hilsted.