For fire år siden så vejen igennem Avderød således ud, men det er der blevet rettet op på. Hvordan ser det ud overordnet set? Venstre presser på for at undgå, at en rapport bliver forsinket til efter valget. Foto: Allan Nørregaard

Veje med huller, utætte tage? Venstre ønsker snarlig status på efterslæb

Hug til Venstre på mandagens byrådsmøde for at stille et forslag, der er vedtaget. Forstå årsagen til partiets pres.

Fredensborg - 04. marts 2021 kl. 19:22 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

For snart tre år siden fik byrådet en samlet vurdering af, hvordan veje, stier og bygninger er vedligeholdt i Fredensborg Kommune. Tallene baserede sig på anlæggenes tilstand i 2017 eller starten af 2018.

Nu ønsker Venstres byrådsgruppe, at der kommer en ny vurdering op til budgetseminaret i efteråret. Forslaget stilles med afsæt i et budgetforlig fra 2015, hvor det blev aftalt, at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, så efterslæb og nye områder kan komme med i den løbende prioritering.

Partiet måtte tage nogle hug i byrådssalen for at ønske noget, der allerede er aftalt. Borgmesteren opfordrede til, at partierne i valgkampen dæmper sig lidt, så ikke alle politiske synspunkter bliver en sag i byrådssalen, og Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, stillede sig meget uforstående over for, at sagen overhovedet blev optaget på byrådets dagsorden.

Men sådan er kommunalfuldmagten nu engang. Enhver byrådspolitiker kan bede om at få et emne diskuteret i byrådssalen, hvor møderne i øvrigt er åbne for offentligheden, i modsætning til fagudvalgene. En rapport over veje, stier og bygningers vedligeholdelse skal nok komme, men hvornår? Det fremstod ikke helt klart i byrådssalen. Sidste år lød det til Venstre, at rapporten var for ressourcekrævende at lave i 2020.

Forhistorie med forsinkelse Efter byrådsmødet er byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V) kommet med denne tilføjelse på partiets vegne:

»I fortsættelse af byrådsmødet i går vil Venstre allerede nu meddele, at når sagerne om opdatering af vedligeholdelsvurderingerne kommer til behandling i PMK og ITU, ønsker vi, at det i udvalgene besluttes, at disse opdaterede vedligeholdelsesvurderinger skal foreligge til budgetforhandlingerne i august 21.

Baggrunden er, at det ganske vist fremgår af budgetforligsteksten for budgetforlig 2021, at forvaltningen skal iværksætte opdatering af de tidligere foretagne vedligeholdelsesvurderinger; men det er IKKE anført i teksten, og dermed ikke vedtaget, at de opdaterede vedligeholdelsesvurderinger skal foreligge til budgetforhandlingerne i august 21 i stedet for august 22, som det følger af budgetforligsteksten fra efteråret 18.

Da vi i 2016 blev lovet, at vedligeholdelsesvurderingerne ville foreligge til budgetforhandlingerne i 17, kom de først sommeren 2018, så vi lægger vægt på, at der foreligger en udtrykkelig vedtagelse af, at de skal være klar til august 2021.«

Med andre ord: Venstre ønsker et overblik over, hvorvidt veje, stier og bygninger er godt nok vedligeholdt, og det skal ske inden kommunalvalget.