Varm familiedag var et hit

Det er Kokkedal på Vej, der stod bag lørdagens arrangement. Egentlig skulle der traditionen tro have været et brag af en byfest, men på grund af coronasituationen måtte den, som meget andet, aflyses.

- Byfesten plejer jo at være et højdepunkt for mange familier, så da vi ikke kunne holde den i år, måtte vi finde på noget andet, der kunne give dem en ligeså god oplevelse. Mange af familierne har haft det svært under corona, og derfor ville vi give dem en dag, de kunne se frem til, fortæller Mette Winding Top, der står i spidsen for arrangementet.