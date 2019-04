Vanvidskørsel: Ung rapper fik stor bøde

En 21-årig mand må betale 68.500 kroner i bøde for at overtræde færdselsloven. Det skal han, fordi han den 23. marts kørte sin sorte Audi A6 ind på et lukket stisystem for fodgængere og cyklister i området ved Islandshøjparken. Den unge mand, der er en populær rapper fra Nivå, har siddet varetægtsfængslet, siden han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør den 26. marts. Til grundlovsforhøret nægtede han at have sat andres liv i fare, mens politiet hævede, at flere personer måtte springe til siderne for ikke at blive ramt af den 21-åriges bil.