Vanvid: Over 40 personer holdt familiefest i partybus

For en sådan aktivitets er naturligvis i strid med forsamlingsforbud og i øvrige coronarestriktioner.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Buch, oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at der endda befandt sig 10 børn under 15 år i bussen, og at størstedelen af passagerne deltog i noget, som kunne betegnes som en familiefest. Langt størstedelen af gæsterne var fra Helsingør.