Vandværk indfører vandingsforbud

For meget og for lidt... I de seneste år har Søren Hansen, næstformand i Nordsjællands Landboforening, været opmærksom på de store mængder nedbør i lavtliggende områder i den sene vinter. Som formand for Gunderød Vandværk må han her i april konstatere, at vandværkets kapacitet har svært ved at følge med forbruget i denne tørre tid.