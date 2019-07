Se billedserie De to broer på den sydlige side af Nivå Havn er populære, fordi de giver adgang til dybt vand. Når vandskiklubben sejler, opstår der et sikkerhedsproblem, fordi badegæster svømmer uden for afmærkningerne. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Vandski afspærrer to broer

Fredensborg - 08. juli 2019 kl. 11:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mange års interne stridigheder mellem vandskiklubben og vinterbaderne har der igennem de seneste år været ro og samarbejde mellem de to klubber.

Imidlertid har det ikke løst sikkerhedsproblemerne, når vandskiklubbens hurtiggående både sejler i området ved Nivå Havn. Selvom de sejler forsigtigt, kan det være svært at se badende gæster, der hopper i vandet fra en af de to broer og svømmer uden for det afmærkede område. Det er ikke Nivå Pingvinernes medlemmer, der udgør en risiko, fordi de typisk bader på andre tidspunkter, end når vandskiklubbens medlemmer er aktive.

Udfordringen er sommergæsterne, der nyder at bruge de to broer, hvor der er direkte adgang til dybt vand. Fritids- og Idrætsudvalget har nu truffet en beslutning om at opsætte kæder, der afspærrer de to broer, når vandskiklubben er aktiv. Beslutningen er truffet på anbefaling fra Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, og det er meningen, at der skal opsættes skilte, der forklarer årsagen.

Allerede nu er der skilte med påmindelser om, at badegæster ikke må svømme uden for det afmærkede område, men det respekteres ikke. En ny brugsaftale skal i detaljer beskrive, hvornår vandskiklubben må afspærre de to broer - og det er samtidig klubbens ansvar at sikre, at broerne kun er afspærret, når der er aktivitet. For nogle år siden var der en diskussionen om retningslinjerne for sejlads med hurtiggående speedbåde tæt på kyst og havneanlæg, og derfor er der fra mange opmærksomhed på, at vandskiklubbens speedbåde ikke sejler stærkt tæt ved havneindløbet, hvor de kan ramme lystsejlere.

Når de to broer er afspærrede, er det stadig muligt at bade fra strandarealerne ved Nivå Strandpark.