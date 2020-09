Her er det mosen omkring Vejenbrødvej, hvor vandet stod højt i 2019.

Vandløb - kom til møde om oversvømmelser

Er du påvirket af oversvømmelser fra vandløb? Så kom og hør om udfordringer og muligheder for vandløb, når klimaforandringerne banker på. Deltag i debatten om tilpasninger og løsninger.

Sådan lyder det i invitationen til et møde på rådhuset i Kokkedal onsdag den 23. september fra klokken 17.00 til 20.00. Emnet er oversvømmelse, vandløb og klima. I løbet af aftenen vil der være oplæg, blandt andet:

Der vil være et let traktement og senere samtale om emnet ved bordene i rådhuskælderen. Tilmeldingsfrist senest 16. september 2020 via link på fredensborg.dk