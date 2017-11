Her ses den omdiskuterede annonce. Lars Søndergaard (V), spidskandidat i Venstre, fortæller i artiklen om baggrunden for annoncen, som han ærgrer sig over.

Valgannonce angribes for at være Fake News

- Jeg er ked af den annonce. Det var ment som en sjov gimmick, hvor vi tager fat om prisen på ældres mad, der skal koste 50 kroner - og prisen på mad på rådhuset, der koster 28 kroner. Den var tænkt humoristisk, for at sætte lidt kolorit på valgkampen, hvor man jo også må tåle noget. Men vi skulle have valgt et andet billede, og der skulle ikke have stået noget om borgmesteren. Jeg anerkender, hvis han er sur over annoncen, siger Lars Søndergaard og forklarer, at der i processen om annoncen skete en internt misforståelse i Venstre, en kommunikationsbrist om den endelige udformning.