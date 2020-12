Vakte mistanke: To mænd luskede rundt i Fredensborg

To mænd iført røde Adidas-bukser og trøjer eller jakker med hætterne trukket helt op om hovedet vakte tirsdag aften klokken 20.50 mistanke hos en borger, der så de to mænd på Dannevang.

Nordsjællands Politi sendte straks en patrulje til stedet, men efter at have kørt rundt i området konstatere, at mændene var væk. Det fremgår af døgnrapporten.