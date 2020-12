Det har indtil nu været en været en fuldtidsansat medarbejder i kommunens Center for Ældre og Omsorg, der i samarbejde med en rådhusbetjent har taget sig af alle opgaver i forbindelse med håndteringen af værnemidler. Foto: Allan Nørregaard

Værnemiddeldepot rykker fra rådhus

Kommunen vil etablere et nyt nød-depot til værnemidler på brandstationen.

Fredensborg - 18. december 2020

To store containere står på parkeringspladsen ved rådhuset i Kokkedal. Her opbevarer kommunen i dag de mange værnemidler, som sprit, mundbind og visir, inden de sendes ud til plejecentre, skoler, daginstitutioner og andre afdelinger, der kan have brug for dem. De fordeles på mere end 50 lokaliteter i kommunen, og hver uge bliver containerne forsynet med nye midler, så kommunen aldrig løber tør. Sådan skal det også være i fremtiden. For selvom de fleste nok håber og tror på, at coronapandemien snart er på retur, så er det nødvendigt med et fyldt værnemiddeldepot til brug ved fremtidige pandemier.

- Der er en sikkerhed i at have et nød-depot, som vores medarbejdere nemt kan hente værnemidler i, når det er nødvendigt. Derfor arbejder vi nu med en permanent løsning, afslører borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

En bedre løsning Det har indtil nu været en været en fuldtidsansat medarbejder i kommunens Center for Ældre og Omsorg, der i samarbejde med en rådhusbetjent har taget sig af alle opgaver i forbindelse med håndteringen af værnemidler. Det gælder blandt andet bestilling, logistik, opbevaring og distribution, og nu står de overfor endnu en udfordring: De nuværende containere er uden varme, og da værnemidlerne skal opbevares ved minimum 10 grader, må de finde en midlertidig løsning.

- Der er flere ting ved den løsning, som vi har i dag, der er noget besværlig. For det første, så er det ikke praktisk at have et depot i den fri natur, og for det andet så er det ikke bemandet med personale, så når institutionerne skal hente værnemidler, skal de ind på rådhuset og finde en betjent, der kan være behjælpelig med at få adgang, siger Thomas Lykke Pedersen og fortsætter:

- Vi har jo søgt om at få lov til at have dem opbevaret i kælderen inde på rådhuset, men det må vi ikke, fordi midlerne er brandfarlige, så nu har vi altså fundet en anden løsning.

Brandvæsnet hjælper til Af referatet for det seneste møde i Økonomiudvalget fremgår det, at det administrationen foreslår, at det nye nød-depot skal ligge på brandstationen på Helsingørsvej i Fredensborg i tilslutning til Hjælpemiddelcentralen, som kommunen ejer. Af referatet for mødet fremgår det, at brandstationen har de fysiske rammer til at opbevare værnemidlerne, og at Nordsjællands Brandvæsen har uddannet personale til at varetage modtagelse, lageroptælling og distribuering af værnemidler.

- Vi har besluttet, at depotet skal ligge der, fordi de har uddannet personale til at varetage opgaven. Vi har desuden været i dialog med brandvæsnet, der gerne vil være behjælpelige, fortæller borgmesteren.

Det nye værnemiddeldepot er estimeret til at koste 795.000 kroner årligt. Derudover kommer der engangsudgifter til selve etableringen.