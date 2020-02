Hvis man allerede kender bøgerne, ved man, at Cana Buttenschøn med sin humoristiske og uformelle tilgang til emnet kan få enhver nybagt forælder til at slappe af og føle sig bedre rustet til opgaven.

Vær at vide før og efter fødsel

Sådan lyder invitationen fra Fredensborg Bibliotek, der har inviteret Cana Buttenschøn til at tage bladet fra munden og fortælle åbent og ærligt om de udfordringer, de fleste kvinder og mænd møder i den overvældende proces det er både at gro, føde og sidenhen passe på et lille barn.