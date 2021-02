Under pandemien er ældreplejen så meget under pres, at ledere også står i situationer, hvor de giver en hånd med ude på gulvet. De sidder ikke bare bag et skrivebord, forklarer Hans Bækvang, leder af Corona-beredskabet i Fredensborg Kommune. Arkivfoto Foto: Thomas Olsen

Vacciner er gået til ledere

Enkelte ledere i Fredensborg Kommune har fået en vaccine »uden om listerne«. Vaccinerne var i overskud efter en lang dag.

Fredensborg - 09. februar 2021 kl. 05:50 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Da en lang og logistisk udfordrende dag var afsluttet i midten af januar, havde alle plejekrævende ældre i eget hjem fået en vaccine mod Covid-19. Enkelte vacciner var i overskud og skulle bruges inden for kort tid for ikke at gå til spilde.

Det betød, at enkelte menige medarbejdere og ledere fik et stik, selvom de ikke officielt stod på listerne. De var blot på arbejde sent den pågældende dag. Siden har det givet vedholdende rygter i Fredensborg Kommune, hvor hjemmeplejens personale stadig venter på vacciner og imens må passe enkelte Covid-19 patienter.

Centerchef Hans Bækvang, der er leder af kommunens Corona-beredskab, var en af de få ledende medarbejdere, der fik et stik. I weekenden blev han vaccineret for 2. gang.

- Det er rigtigt, men jeg sidder jo ikke bare bag et skrivebord. Jeg er også med ude på gulvet, siger han og fortæller, at under en pandemi med et enormt pres på ældreplejen, er ledelsen også med til at løse praktiske opgaver.

Da kommunens nye rehabiliteringscenter Skovgården i Humlebæk var hårdt ramt af Covid-19, havde Hans Bækvang sin gang på det indskærmede afsnit hver morgen i knap 14 dage, fordi manglen på rask personale var så stor, fortæller han.

