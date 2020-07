Det er blandt andet ved Humlebæk Stadion at flere borgere har oplevet handel med stoffer. Foto: Trine Lønbro Nielsen

V vil skærpe kamp mod narko

Fredensborg - 03. juli 2020 kl. 04:01 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stoffer er populære som aldrig før, og narkohandlen er rykket ud på åben gade. Det oplever man blandt andet i Fredensborg Kommune, hvor store dyre biler med tonede ruder holder parkeret ved skoler, fritidsklubber og sportsforeninger. Gennem vinduet sælger de alt fra hash til kokain.

Det åbenlyse salg gør borgerne utrygge, og der skal derfor sættes ind nu, mener byrådsmedlem Thomas Elgaard Larsen (V), der efterlyser en målrettet indsats fra politiet.

- Det kan ikke være rigtigt, at borgerne skal være bange for at gå rundt i deres hjemby. Jeg har mange gange før været i kontakt med politiet, men hvor bliver de af?, spørger han.

Nordsjællands Politi er opmærksom på problemet, som eksisterer i hele Nordsjælland. Leder af afdelingen for Forebyggelse og Nærhed, politiinspektør, Carsten Spliid, forklarer, at politiet ikke kan løse opgaven alene.

- Vi står overfor en udfordring, der er umulig for os at løse alene. Det er et samfundsproblem, som eksisterer, fordi der er efterspørgsel på stoffer, forklarer han og peger på, at løsningen skal findes i samarbejdet mellem politiet, kommuner - herunder SSP - og Folketinget.

Politisk ordfører for Venstre Sophie Løhde er chokeret over den åbenlyse handel. Derfor er hun nu gået til justitsminister Nick Hækkerup (S) med en opfordring til, at han indkalder til forhandlinger om politiets økonomi nu.

- Det er dybt rystende, at der sælges stoffer helt åbenlyst på gaden på den her måde. Det går simpelthen ikke. Og hvad værre er, så har det ikke nogen konsekvens, og det ved de kriminelle godt. Det er krænkende for retsfølelsen, lyder det fra Sophie Løhde, der fortsætter:

- Der er helt åbenlyst brug for flere politibetjente på gaden, som kan stresse de kriminelle og opretholde lov og orden.