De seneste måneders debat om normeringer har gjort indtryk på Venstre i Fredensborg Kommune, der nu stiller et særligt forslag til byrådskollegerne. Foto: Allan Nørregaard

V vil bruge 10 millioner på pædagogmedhjælpere

Fredensborg - 07. januar 2020 kl. 16:16 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lad os sætte os sammen og finde 10 millioner kroner fra driftsreserven, som institutionerne kan bruge på at ansætte cirka 75 pædagogmedhjælpere allerede i år. Sådan lyder forslaget fra Venstre i Fredensborg Kommune, og det kommer efter de seneste måneders debat om normeringer i daginstitutionerne - både på landsplan og lokalt.

At Venstre ikke foreslår ansættelse af flere pædagoger, skyldes at der på landsplan er et underskud på mere end 3.000 årsværk.

- Med den nuværende regerings initiativer inden for børneområdet må dette tal forventes at stige betragteligt. I Venstre gør vi os således ingen forhåbning om at vi, hverken på den korte eller mellemlange bane, kan tiltrække uddannede pædagoger nok til at dække behovet - selvom det kunne være ønskeligt, skriver partiet i en pressemeddelelse, der fortsætter:

- Når det er sagt, mener vi i Venstre, at et barn, som har faldet og slået knæet er ligeglad med, om det bliver trøstet af en uddannet, men forjaget pædagog eller en pædagogmedhjælper, som er ansat for at give pædagogerne bedre tid til det de er bedst til, nemlig det pædagogiske kernearbejde. Ydermere er det Venstres vurdering, at mange af de praktiske opgaver, som løses i daginstitutionerne, såsom almindelig oprydning, sengeredning mv., med fordel kan løses af andre personalegrupper end uddannede pædagoger.

Helt konkret foreslår Venstres byrådsgruppe, at budgetforligspartierne sætter sig sammen for at finde 10 millioner kroner i budget 2020, som udmøntes fra og med august måned til ansættelse af cirka 75 pædagogmedhjælpere. De skal fordeles mellem institutionerne efter behov. Venstre foreslår, at finansieringen hentes via driftsreserven, og at evt manco hentes via driftsoptimeringer.

Af pressemeddelelsen fremgår også, at der på blandt andet Venstres initiativ i Fredensborg kommune er tilført yderligere næsten 5 millioner til 0-2-års-området i de seneste år.

