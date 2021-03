Ups: Mailfejl viste uenighed om Venstres valgplakater

For knap en uge siden foreslog Venstre, at de opstillede partier i Fredensborg Kommune skal indgå en frivillig aftale om at spare valgplakaterne væk for at undgå miljøbelastningen.

I løbet af de næste 10 minutter kunne alle byrådsmedlemmer følge en udveksling af ord, hvor det blandt andet fremgik, at Venstres aktive og store engagement i klimaspørgsmålet blandt andet skyldes et ønske om at tiltrække midtervælgere.

Det hele begyndte, da Jette Hansen, der er formand for vælgerforeningens bestyrelse, skrev en mail til byrådsgruppens formand, Lars Søndergaard. Hun opfordrede byrådsgruppen til at trække forslaget om at droppe valgplakater ved det kommende valg, fordi partiet på en generalforsamling har besluttet, at der skal opsættes valgplakater.

Den mail ville Lars Søndergaard videresende til Venstres byrådsgruppe, men ved en fejl fik han sendt mailen til hele byrådet.

To af Venstres byrådspolitikere nåede at svare, at Jette Hansen havde misforstået emnet, fordi forudsætningen var, at alle andre partier også sætter valgplakater op - og hvis de ikke gør det, bortfalder generalforsamlingens beslutning.

Lars Egedal redegjorde også for, at der er flere stemmer i at følge forslaget til dørs end at trække det. Og at det vil give et markant knæk til partiets grønne profil, hvis forslaget bliver droppet.

Den grønne profil er vigtigt, når landstilslutningen er under 13 procent, skrev Lars Egedal.