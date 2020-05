Unge lavede hærværk

Natten til søndag kl. 1.35 modtog Nordsjællands Politi anmeldelse om tre-fire unge mænd, der var i færd med at lave hærværk på Gl. Strandvej i Humlebæk.

Her havde ved tidspunktet for anmeldelsen allerede smadret ruder på to biler og var i gang med at lave hærværk på en skraldespand.

Da en politipatrulje ankom til stedet tog de flugten og i retning af Humlebæk Strandvej og Jernbanealle.