Ungdomsklub rykker ind i Basen

Fredensborg - 19. februar 2018 kl. 13:42

Fra 1. maj kommer der en ungdomsafdeling i fritidsklubben Basen, der hidtil kun har været for børn i 4.-6. klasse.

Fredensborg Kommune har i samarbejde med ledelsen i Basen og i ungdomsklubberne besluttet, at der skal rykkes rundt i indretningen i fritidshjemmet, så der bliver plads til børn og unge i 7. klasse til 17 år.

Tiltaget skal gøre ungdomsklubberne mere attraktiv for børnene i Nivå.

»Fornuftig ændring«

Sagen var oppe at vende på det seneste møde i Børne- og Skoleudvalget, hvor politikerne godkendte det kommende projekt.

Formanden for udvalget Per Frost Henriksen (S) kalder forandringen »fornuftig«.

- Jeg vil gerne, at de unge benytter sig af byens klubtilbud, og at de er sammen om fritidsinteresser i gode fællesskaber. Det er bedre, at de unge finder ind i ungdomsklubberne frem for at hænge på gadehjørnerne, siger Per Frost Henriksen.

Stort drop-out

Nivå har på nuværende tidspunkt to ungdomsklubtilbud. Dels Klub 2990 og dels en café i et klasselokale på Nivå Skole, hvor der er plads til 15 børn og unge.

Personalet i Basen har igennem længere tid erfaret, at mange af børnene falder fra i overgangen mellem fritidsklub og ungdomsklub.

De oplever, at mange i 6. klasse ikke føler sig klar til at starte i ungdomsklubben i 7. klasse.

Caféen har hidtil fungeret som et alternativt klubtilbud for de børn, der ikke føler sig klar til at starte i Klub 2990.

Lederen af UngFredensborg, Per Nielsen, fortæller, at det for mange 6. klasseelever kan føles voldsomt at skulle starte i Klub 2990, da det hovedsageligt er de lidt ældre på 17 år, som benytter sig af klubben.

I Basen er der bedre faciliteter og mere plads end i caféen, hvilket betyder at flere end 15 børn fremover kan benytte sig af tilbuddet.