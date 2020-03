Ungdomsklubberne er lukkede, men de unge mødes via Skype - et særligt tilbud, som klubbernes medarbejdere nu hjælper de unge med. Og det er blevet en succes.

Ungdomsklub åbner via Skype

Nedlukningen af Danmark skaber et tomrum for mange unge, der normalt bruger de lokale ungdomsklubber: Klub33 i Fredensborg, Klub Unique i Nivå, Ung3050 i Humlebæk eller Ung2980 i Kokkedal.

På alle hverdage mellem klokken 14.00 og 16.00 er der online klub via Skype, hvor de unge kan snakke, game og hygge om alt og intet.

Klubberne har nu været i gang i en uge, og der kommer flere og flere brugere på hver dag, så de dækker helt klart et behov i en svær periode. Nogle klubber gamer og chatter sammen online, andre laver musikquiz, banko eller Kahoot og endelig er der også nogle, der chatter/taler sammen i flere timer på Skype.

- Det er et nyt og spændende pædagogisk redskab, vi ruller ud her midt i en særpræget periode. Vi har været meget spændte på, hvordan de unge ville tage imod det, men vi kan heldigvis konstatere, at de har et stort behov for at være sammen med deres vante relations- og omsorgspersoner fra deres lokale ungdomsklubber, så vi fortsætter og udvider åbningstiderne i onlineklubberne, så der nu er åbent alle hverdage fra kl. 14.00-16.00, fortæller Ditte Thielberg, ungdomsklubkoordinator i Ungfredensborg.

Opret en Skype profil og søg på din klub: Ung3050, Ung2980, Klub33 og KlubUnique. Ungfredensborg er ungdomstilbud til alle, der går i 7. klasse til og med 17 år og bor i Fredensborg Kommune