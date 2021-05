Kristian Hegaard i Egedalshallen i Kokkedalden den 6. juni 2019. Han blev valgt til Folketinget, men blev siddende i Fredensborg Byråd. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ung markant politiker skifter valgkreds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung markant politiker skifter valgkreds

Mens Jacob Netterberg er ny folketingskandidat for Radikale Venstre i Fredensborgkredsen, er Kristian Hegaard nu indstillet som folketingskandidat i København. Dermed er han mere sikker på at blive valgt ind til Folketinget.

Fredensborg - 21. maj 2021 kl. 16:07 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Han har siddet i byrådet i Fredensborg Kommune siden 2010 og blev ved folketingsvalget i 2019 valgt ind som den første kørestolsbruger i Danmarks historie.

Kristian Hegaard, der er Radikale Venstres retsordfører, blev tilmed valgt i Fredensborgkredsen, der geografisk dækker Fredensborg og Hørsholm Kommune. Her skal Jacob Netterberg, der til daglig er direktør i konsulentbureauet »we know people« nu gøre kampagne for at blive valgt til Folketinget, efter medlemmerne i Fredensborg og Hørsholm Kommune torsdag aften valgte ham som kandidat til et opstillingsmøde.

- Her er en glad og taknemmelig mand! I aften har jeg ydmygt taget imod opstilling som folketingskandidat for de gode radikale i Hørsholm og Fredensborg - jeg vil sætte en ære i at kæmpe for lige muligheder og socialliberal politik, skriver Jacob Netterberg vedlagt af en selfie på sin Facebook.

Soma Mayel, der stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalget til efteråret, stillede sig også til rådighed til at blive partiets kandidat i Fredensborgkredsen, men blev altså ikke valgt. Hun skrev torsdag på sin Facebook, at valget af Jacob Netterberg er »velfortjent«, og at han var en »værdig modkandidat«.

Større chancer Om Kristian Hegaards skifte siger han selv, at det blandt andet skyldes, at han er blevet opfordret til at stille op i København, efter Ida Auken (S) og Jens Rohde (K) har forladt Radikale Venstre.

- Jeg skal være ærlig og sige, at det også spiller ind, at der vil være større chance for at blive genvalgt i København, hvor der typisk falder flere mandater, siger Kristian Hegaard og fortsætter:

- Det er med blødende hjerte, for jeg elsker Nordsjælland. Men det kommer ikke til at ændre på, at jeg bor i Humlebæk og stiller op til Kommunalvalget til november.

Og nu er det altså Københavns Storkreds, Kristian Hegaard er opstillet i. Nærmere betegnet er det Radikale Venstre Amager, der har indstillet ham til at stille op. På Amager er der tre valgkredse, Sundbyøster- og Sundbyvesterkredsen og Tårnbykredsen. Det betyder, at han opstiller i én, flere eller alle af disse. Dog vides det først til juni, hvor indstillingen skal godkendes endeligt. - Det kan sagtens være, jeg flytter kreds igen, og at det er et ’på gensyn’, men hvis medlemmerne i København gerne vil have, jeg opstiller dér, så bliver det sådan, tilføjer Kristian Hegaard.