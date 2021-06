Foto: Allan Nørregaard

Ung mand med voldelig reaktion på manglende frisørtid

I retten i Helsingør var tre unge mænd forleden tiltalt for blandt andet at røve to tankstationer. En af mændene havde også ladet vreden få frit afløb i en anden situation.

Fredensborg - 17. juni 2021 kl. 06:50 Af Thomas Kellermann

Hvad gør man, når man ikke kan få en tid til frisøren?

De færreste ville nok ty til vold. Alligevel var en 18-årig mand arrig over, at en frisør i Nivå havde fortalt, der ikke var nogen ledig tid, for dernæst at tage en anden kunde, som han forklarede i en omfattende retssag i Helsingør, der som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis mestendels handlede om røverier på tankstationer.

- Jeg slår ham, fordi han sagde, han ikke havde tid, lød det fra den 18-årige.

Den unge mand havde forklaret, at han var alene. Undervejs i afhøringen afspillede anklageren et videoklip, hvor der ses godt 10 andre unge mennesker. Det kunne ikke tydeligt ses, hvorvidt de hjalp frisøren eller hans overfaldsmand, men tilstede var de, da frisøren efter lukketid gik fra sin salon ud i Nivåcentret, hvor han altså blev overfaldet.

Alkoholforbrug - Det er otte måneder siden, så det kunne jeg ikke lige huske. Jeg havde et alkoholforbrug. Jeg havde været på bodegaen og tage et glas eller to, lød den unge mands forklaring.

Om den 18-årige mand mente »alkoholmisbrug«, da han afgav forklaring, vides ikke. Sikkert er det dog, at han også er tiltalt i en række andre forhold. Blandt andet for i ledtog med en 19-årig og 23-årig at røve Cirkle-K tankstationer i Nivå og Espergærde, hvor de slap afsted med tyvekoster for mere end 100.000 kroner i form af cigaretter, skrabelodder og vodkaflasker.

Der forventes domsafsigelse i sagen om de i alt ni forhold, som de tre unge mænd på kryds og tværs er tiltalt i, torsdag den 24. juni.