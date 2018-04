Ung kandidat trak sig: Her er Socialdemokratiets nye folketingskandidat

- Jeg er stolt og beæret over at den socialdemokratiske Fredensborgkreds enstemmigt har valgt mig som Folketingskandidat her i Nordsjælland. Der venter en spændende og hård opgave med at blive valgt, men det er realistisk at blive valgt. Jeg er overvældet over den opmærksomhed rigtig mange mennesker har givet mig. Det er tilkendegivelser der luner og et dejligt skulderklap, siger Per Frost Henriksen i en pressemeddelelse sendt til Frederiksborg Amts Avis.