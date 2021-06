Jonatan Egholm Keis (th.) kortfilm »Sail On, My Love« er udtaget til den prestigefyldte Odense International Film Festival. Hans næste projekt til efteråret er endnu en kortfilm, men det er et spørgsmål om tid, før han vil prøve kræfter med spillefilm, fortæller han. Foto: Ludvig Frøkjær Thomsen.

Ung instruktør kan være på mod vej noget kolossalt

22-årige Jonatan Egholm Keis fra Humlebæk står bag kortfilmen »Sail On, My Love«, der er udvalgt blandt mere end 3000 bidrag til dette års Odense Film Festival. Ambitionerne er der imidlertid ikke skruet ned for.

17. juni 2021

Jonatan Egholm Keis' karriere griber om sig. Han står både bag en række kortfilm og musikvideoer, senest for den dansk-walisiske sangerinde Drew Sycamore, der i 2020 for alvor brød igennem på den danske musikscene. Og til sommer kan han blive »kvalificeret« til en Oscar.

Den prestigefyldte »Odense International Film Festival« har nemlig udvalgt 123 bidrag ud af 3229, som vises mellem 30. august og 5. september. En af disse er kortfilmen »Sail On, My Love«, som Jonatan Egholm Keis er manuskriptforfatter, instruktør og producer på. Den er nomineret i den danske konkurrence på filmfestivallen, som er Oscar-kvalificerende. Skulle den kåres som bedste danske kortfilm i Odense til sommer, går den altså derfor videre til de indledende runder om nomination til den gigantiske, amerikanske prisuddeling.

Støtte fra Fredensborg Kommune Jonatan Egholm Keis har selv finansieret halvdelen af sin kortfilm med penge, han tjente ved at arbejde på Louisiana, efter han blev student fra Espergærde Gymnasium i 2017. Filmen, der blev produceret af Invictus Film med hjælp fra Count Pictures, fik også økonomisk støtte fra blandt andet Maan Rental, Trust Rental og Zentropa. Men også Fredensborg Kommune støttede filmen via sin kulturpulje i 2019.

- Som ung i filmbranchen er det normalt at begynde med at lave kortfilm, men det er dyrt at leje udstyr, forklarer Jonatan Egholm Keis, der har boet i Humlebæk, siden han var 5 år.

Da flere på filmholdet udover ham selv er fra Fredensborg Kommune, gav det mening at rette henvendelse om bidrag til finansieringen, hvilket altså gav pote. Og som han er yderst taknemmelig for.

- Jeg vil gerne vise, at der kom noget ud af, at folk støttede os. OFF (Odense International Film Festival, red.) er et stort kvalitetsstempel, og det kan være et skridt på vejen, hvis du vinder sådan en konkurrence.

Odense International Film Festival beskriver kortfilmen, der handler om en gruppe venner, der samles i en afsidesliggende gård for at hygge sig, som en plotdreven thriller, der »afslører den indre ondskab, som kan findes i ekstreme varianter, når jalousi, had og svigt manifesterer sig i grumme nuancer.«

Efter visningen af kortfilmen på festivallen til sommer venter en række projekter, han ikke kan løfte sløret for af kommercielle hensyn. Sikkert er det dog, at Jonatan Egholm Keis i samarbejde med produktionsselskabet New Land har endnu en kortfilm på bedding. Spillefilm tvivler han dog ikke på, han en dag kommer til at begive sig ud i.

- Før man kan lave spillefilm, beviser man sit værd, og det kan man gøre ved at lave kortfilm. Det ville være for stort et sats at lave spillefilm lige nu, siger han og fortsætter:

- Men det kommer jeg til. Det er et spørgsmål om tid.

»Sail On, My Love« har allerede vundet prisen for blandt andet bedste kortfilm til »Top Indie Film Awards« i Tokyo i 2020, hvilket dog var en online-seance og en pris uden den store prestige, forklarer Jonatan Egholm Keis. Han har udover sin studentereksamen gået på Den Europæiske Filmhøjskole, men beskriver ellers sig selv som autodidakt.