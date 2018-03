Hvis beregninger er så præcise og effektive til at måle støjgener, må det være muligt at måle på støjgener ved et anlæg syd for Kejserdal. Under forudsætning af nye, endnu højere støjvolde. Lav de målinger - for placeringen virker oplagt, siger Carsten Nielsen, der ikke fik opbakning til sit synspunkt i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Foto: Steffen Slot

Undgå støj: Lav beregninger for hullet syd for Kejserdal

Fredensborg - 13. marts 2018 kl. 07:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Carsten Nielsen (S) mener, at forvaltning og jægere alt for hurtigt har afskrevet den store lavning nær motocross-banen. Det giver en oplagt chance for at anlægge en moderne skydebane. Forvaltningen har forkastet placeringen, fordi jægerne ikke ønsker en skydebane på netop den placering, men det forstår Carsten Nielsen ikke - for han har diskuteret ideen med Poul Jespersen fra Langstrup Flugtskydebane for to-tre år siden, og dengang var han ikke kategorisk afvisende.

Derfor tager Carsten Nielsen en dyb indånding og foreslår én ting, inden politikerne helt afviser placeringen.

- Vi har hørt så meget om, at støjberegninger er det eneste rigtige at bruge, når man måler støj fra skydebaner. Jamen, så lav da en beregning på terrænet herude og lad os finde ud af, om naboerne bliver belastet, hvis vi øger jordvoldene herude. Hvis beregningerne viser, at det ikke kan lade sig gøre, så er den sag jo lukket - men ellers må vi arbejde videre med det, siger Carsten Nielsen, der har nærstuderet et kort over området og vurderer, at det ledige areal er på størrelse med det skydebaneanlæg, der findes i Herfølge.

Et politisk flertal har afvist tre forslag til placeringer af en ny skydebane, fordi forvaltningen samlet set vurderer, at stederne ikke egner sig. Ét af stederne er syd for Kejserdal. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har bedt forvaltningen om at komme med alternative forslag.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 13. marts. Se også videoen, der viser terrænet ved Kejserdal.

