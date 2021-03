Uheldig chauffør kørte ind i port ved SuperBrugsen

SuperBrugsen skal have ny port efter uheld tidlig fredag morgen

Selv om det ser voldsomt ud, så kalder souschef Per Warming Nissen, dog uheldet for 'ganske udramatisk'.

Per Warming Nissen kan dog ikke sige noget om, hvad skaderne løber op i, da det er en sag for forsikringsselskabet. Han fortæller dog, at det er 'billigt sluppet'.