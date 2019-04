Per Frost Henriksen vil gerne have flere ind på erhvervsuddannelserne, men han vil også se tiden an. Han påpeger, at Erhvervsuddannelsesaften endnu ikke er helt vedtaget. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Udvalgsformand om dyk: Vi kigger på lærepladser

I Fredensborg Kommune er der i undervisningen meget fokus på demokratiet, men måske skal kræfterne lægges et andet sted. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at kommunen skal gøre mere for at reklamere for erhvervsuddannelserne, for der er nemlig for få unge, der søger ind på de praktiske uddannelser.

Fra 2020 skal kommuner, hvor under ti procent årligt søger ind på erhvervsuddannelser, lave en handleplan om, hvordan det tal bliver højere. Det er en del af Erhvervsuddannelsesaftalen, som et bredt flertal i Folketinget indgik sidste år.

- Unge mennesker skal være med til at levere de praktiske ydelser, som eksempelvis blikkenslagerarbejde, som vi alle har brug for. Der er for mange, der får for lidt ud af gymnasiet, og derfor er vi forpligtet til at nuancere deres udvalg af uddannelse. Vi skal nå de unge, der hvor de er, siger Merete Riisager og retter kritik mod kommuner, hvor færre end ti procent søger en erhvervsuddannelse.

Siden 2015 er tallet faldet fra 12,60 procent til 8,85 procent i Fredensborg Kommune, der ligger blandt de syv lavest rangerede på landsplan.

- Aftalen er jo ikke endeligt vedtaget endnu, men når den bliver det, vil vi helt sikkert gå i gang med at lave en handleplan. Men det står jo altså de unge frit for, hvilken uddannelse de gerne vil have. Vi kan kun motivere dem. Og så er vi grundlæggende glade for, at der er så mange i vores kommune, der tager en gymnasial uddannelse, forklarer børne- og skoleudvalgsformand Per Frost Henriksen (S), der også er folketingskandidat.

Han fortæller, at kommunen allerede er i gang med at se, hvad de kan gøre.

- Regeringen vil gerne have et større mix af uddannelser, og det vil vi egentlig også gerne. Derfor er vi begyndt at arbejde på at få virksomhederne til at tage flere elever og lærlinge ind, fortæller han.

Hvad skyldes faldet fra 12,60 til 8,85 procent over de seneste år?

- Jeg har ikke en forklaring på det, men jeg ved, at tallet for, hvor mange der fortsætter på en uddannelse i kommunen ligger højt. Mange af dem vælger så bare at gå på gymnasiet, svarer Per Frost Henriksen. Han mener, at en løsning på problemet kan findes ved at lave en ny erhvervsskole i kommunen, selvom der ligger erhvervsskoler i både Hillerød og Helsingør.

- Et bud kunne være at få lavet en erhvervsuddannelsesinstitution her i Fredensborg Kommune. Vi har ikke så gode trafikale forbindelser på tværs af kommunerne, og i Helsingør ligger erhvervsskolen heller ikke centralt. Så en institution tæt på ville nok tiltrække flere unge mennesker til de praktiske uddannelser, siger han.

