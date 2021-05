Se billedserie Der har været mange skitser, der viser en mulig arkitektur for et butikscenter med boliger og måske også biograf på Cirkelhusgrunden. Nu sætter politikerne rammerne for de butiksstørrelser, der kan være på arealet - et tillæg til kommuneplanen er i høring, og det har fået Henrik Sidney til at advare politikerne i et skarpt indlæg, hvor han trækker støtten til de nuværende planer.

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand er overrasket: Det er nyt for mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand er overrasket: Det er nyt for mig

Kritik fra centerforening overrasker udvalgsformand, der afviser bevidst at have fejlciteret i byrådssalen. Et nyt butikscenter i Kokkedal må ikke skade de andre bysamfund, gentager Lars Simonsen.

Fredensborg - 05. maj 2021 kl. 10:22 Kontakt redaktionen

Har de talt forbi hinanden? Er det Corona-tidens manglende direkte dialog, ansigt til ansigt? Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, er overrasket over kritikken fra Henrik Sidney, formand for Nivå Centerforening. I byrådssalen forleden sagde Lars Simonsen, at handelslivet i Humlebæk og Nivå støtter planerne om et butikscenter syd for rådhuset i Kokkedal. Men det er bestemt ikke tilfældet, rasede Henrik Sidney i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag, fordi udgangspunktet har ændret sig, så politikerne nu taler om langt flere mindre butikker med udvalgsvarer - altså ting som sko, tøj, bøger og isenkram.

Til det siger Lars Simonsen, at han på ingen måde bevidst fejlciterer i byrådssalen.

- Indtil nu har jeg ikke haft grund til at tro andet, end at de andre bymidter støtter planerne om et butikscenter i Kokkedal, der vil holde handlen inden for kommunegrænsen. Altså den handel, der ellers sker i Hillerød, Lyngby og Helsingør. - Det nye butikscenter må ikke, i mine øjne, skade handelen i hverken Nivå, Fredensborg eller Humlebæk. Vi har løbende haft dialogen i Erhvervsrådet, der godt ved, at der også kommer udvalgsvarer i det nye butikscenter, siger Lars Simonsen, der argumenterer for, at byrådet kan styre udvalget ved at sætte begrænsninger på butikkers størrelse.

- Når jeg læser tillægget til Kommuneplanen, står der, at butikkerne med udvalgsvarer skal være mindst 1000 kvadratmeter. Så er der en stjerne, og stjernen markerer denne tilføjelse: »*Dog med mulighed for etablering af 1 udvalgsvarebutik på 240 m2, op til 3 udvalgsvarebutikker på min. 300 m2 og 10 udvalgsvarebutikker på min. 500 m2«.



- Jeg er med på, at det ikke er Fields, men de 14 butikker udgør halvdelen af butikscentret, og jeg ser i hvert fald en etage i Fields. Så har Henrik Sidney ikke ret i, at I har bevæget jer langt væk fra udgangspunktet?

- Vi har jo ikke besluttet noget endnu. Det er derfor, at sagen nu er i høring, og det kan godt være, at vi skal ændre mere på butiksstørrelserne. Vi politikere er jo ikke eksperter i detailhandel. For mig er det vigtigt, at det nye butikscenter ikke kommer til at fjerne handel fra de andre bymidter, og det er jo også derfor, at jeg mange gange har sagt, at de andre bycentre støtter projektet. Fordi det er et hovedargument, at det ny center skal holde kunderne inden for kommunegrænsen, siger Lars Simonsen.

Stå ved jeres plan Når Henrik Sidney advarer så skarpt, skyldes det også historikken fra for 12 år siden, hvor bydelscentret ved rådhuset blev diskuteret. Henrik Sidney advarede politikerne: Hvis I ikke begrænser butiksstørrelsen på detailhandel, kommer der en stor Føtex, der vil skade handelslivet i Holmegårdscentret og Nivå Centret.

Dengang stemte Lars Simonsen (R) imod detailhandel ved rådhuset, men et stort flertal stemte for, og handelslivet i Nivå blev presset - det er snart mange år siden, at Fakta og Spar i Nivå Centret lukkede. Nu kommer advarslen igen til politikerne: I er for lidt restriktive i definitionen af butiksstørrelser, og resultatet bliver det, som I ellers lover ikke sker: Der kommer et egentligt butikscenter, der udkonkurrerer handlen i Jernbanegade og gør det sværere at skabe liv i Nivås nye bymidte.

Hvorfor? Fordi 10 butikker af mindst 500 kvadratmeter i praksis er detailhandel som det kendes fra gågader og bymidter. Imercos nye butik i Stengade i Helsingør er godt 500 kvadratmeter, og i et butikscenter i Silkeborg var der for nylig stor begejstring for en ny Imerco på 750 kvadratmeter. Tænk også på Deichmann, Sportsmaster eller de store Matas-butikker. Er 500 kvadratmeter en begrænsning?

Vil de butikker skade Nivå Centret? Vil de butikker skade Hørsholms bymidte?

Det kan være fint, hvis et flertal i byrådet vil et projekt, der giver mulighed for et egentligt butikscenter. Så skal de bare stå ved det. Nu er tillægget til kommuneplanen i høring - debatten er i gang.