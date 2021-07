Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: - Kritik af plejecenter skal tages alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: - Kritik af plejecenter skal tages alvorligt

Ifølge Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget, så arbejder kommunen ihærdigt på at nedbringe antallet af fejl, samt at højne kvaliteten på Skovgården.

Fredensborg - 22. juli 2021 kl. 06:24 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det skal tages alvorligt, når kommunens pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården modtager en kritisabel tilsynsrapport. Det er budskabet fra formand for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen (S), der er bekendt med, at centret har fået anmærkningen »mindre tilfredsstillende« ved tilsynets seneste besøg.

Læs også: Plejecenter får bundkarakter ved uanmeldt tilsyn

Ifølge ham har kommunen, siden tilsynsrapporten blev offentliggjort i foråret, arbejdet målrettet på at forbedre forholdene her, og det arbejde vil fortsætte, forklarer han.

- Det er klart, at når vi får den her kritik, så skal vi rette op. Skovgården har ikke fået den bedste opstart her midt i corona, men vi arbejder fortsat ihærdigt på at øge kvaliteten og få udbedret de forhold, som tilsynet har slået ned på, fortæller han.

Fagpersonale Tilsynsrapporten peger blandt andet på, at der er udfordringer på medicinområdet. Af de fire borgere, der udgør stikprøven, har tilsynet konstateret fejl og mangler i samtliges medicin, og det er ikke godt nok, mener Hans Nissen, der kalder fejlene for stærkt problematiske.

Han peger på, at kommunen netop nu er i gang med at ansætte en farmakonom, der kan afhjælpe udfordringen.

- Det er klart, at det kan skabe utryghed, at der er fejl og mangler i medicinen. Derfor har vil nu ansætte en farmakonom, som kan understøtte håndteringen. Vi arbejder desuden på at få flere af de borgere, der er egnet til det, over på dosisdispenseret medicin. Her kommer medicinen i små poser pakket fra apoteket, og det ved vi kan være med til at nedbringe fejl, siger han.

Stor udskiftning Udvalgsformanden forklarer desuden, at Skovgården har været ramt af, hvad han kalder en ret voldsom personale gennemgang. Der har været en stor udskiftning i medarbejderne, og det har gjort, at man har måttet benytte en del vikarer i nogle perioder.

- Personalet har måtte løbe ekstra hurtigt, og så er det jo ikke holdbart med et stort antal vikarer. Det har været svært at skabe en god daglig rytme med rutiner. Det ser heldigvis ud til at være blevet bedre nu, fortæller han.

Skovgården har foruden rapporten modtaget 12 klager fra utilfredse borgere.

relaterede artikler

Nyt plejecenter ramt af klager 21. juli 2021 kl. 06:48